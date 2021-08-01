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Yangın haberleri …

01 Ağustos 2021 Pazar 15:30
Yangın haberleri …

GÜVERCİNLİK SANAYİ BÖLGESİNDEKİ DEPO DA YANGIN ÇIKTI: 60,000 ÇİFT AYAKKABI VE 7,000 ADET KIYAFET YANDI 
Dün Güvercinlik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir depo içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında depoda bulunan yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin adet kıyafet tamamen yandı. 
Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın dün, saat 23.45 sıralarında, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depo içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana geldi. 
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında depoda bulunan yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin adet kıyafet tamamen yanarak zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.    
GEÇİTKALE-MALLIDAĞ ARASINDA ÇIKAN YANGINDA 150 ADET SELVİ İLE YABANİ ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI 
Bugün, saat 05.00 sıralarında, Geçitkale - Mallıdağ arasında, yaklaşık sekiz dönümlük arazi içerisinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. 

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Çıkan yangın sonucu makilik alan ve içerisinde bulunan 150 adet selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir şahsa ait bahçe evinde bulunan çocuk oyun evi yanarak zarar gördü. 
Soruşturma devam ediyor.
BÜYÜKKONUK-TUZLUCA ARASINDA KURU OTLAR ALEV ALDI 
Dün saat 11.30 sıralarında, Büyükkonuk-Tuzluca arasında, elektrik direği sigortasından atılan kıvılcımın kuru otlara sıçraması sonucu bir yangın meydana geldi
Polisten yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu, bir dönümlük makilik alan içerisinde bulunan 4 adet yabani zeytin, şinya ve ardıç ağaçlarının kısmen yandığı bildirildi. 
 

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Son Güncelleme: 01.08.2021 15:49
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