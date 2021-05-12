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Yangın çıkan vandaki çamaşır makinesi ve televizyon yandı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
Yangın çıkan vandaki çamaşır makinesi ve televizyon yandı
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ALAYKÖY’DEKİ ARAZİ YANGININDA 100 DÖNÜMLÜK ALANDAKİ BİÇİLMEMİŞ ARPA,  ÇOK SAYIDA BALYA VE 50 ZEYTİN AĞACI YANDI

Ülkede bugün meydana gelen araç ve 2 arazi yangınında maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeyken alev alan van ve içinde bulunan çamaşır makinesi ve televizyon yanarken, Esentepe ve Alayköy’de meydana gelen arazi yangınlarından ekili alanın yanısıra saman balyaları ve 50 adet zeytin ağacı zarar gördü.

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Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa – Güzelyurt anayolu saat 11.00 sıralarında seyir halinde bulunan Özkan Akbal yönetimindeki SK 094 plakalı van araçta, klima tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda aracın arka kısmında bulunan 1 adet çamaşır makinesi, 1adet televizyon, 2 adet alet çantası, 3 adet klima tüpü yanarak zarar gördü. Aracın arka camı ısından patlarken, arka koltuklar ile tavan döşemesinde hasar meydana geldi.

Alayköy’de çöplük mevkiinde başlayan yangının doğu kısmında bulunan araziye sıçraması sonucu yaklaşık 100 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız ve çok sayıda balya yanarak zarar gördü. Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Alayköy Belediyesi ve bölge halkı traktörleriyle müdahale etti.

Esentepe’de Sevilla Sitesi’nin güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 7,5 dönümlük alan içerisinde bulunan 50 adet zeytin ağacı ve makilik alan yandı. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 19:36
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