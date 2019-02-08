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Yanar, üç gün tutuklu kalacak

Ercan Havalimanı’nın yakınında bir araçtan çalınan teyb ile ilgili olayı ilginç bir şekilde çözüldü. Uyuşturucudan yakalanan zanlı Mahmut Havalar’ın cep telefonunda, zanlı Mehmet Ali Yanar’ın teybi çalarkenki görüntüleri bulundu.

Yanar, üç gün tutuklu kalacak

Ercan Havalimanı’nın yakınında bir araçtan çalınan teyb ile ilgili olayı ilginç bir şekilde çözüldü. Uyuşturucudan yakalanan zanlı Mahmut Havalar’ın cep telefonunda, zanlı Mehmet Ali Yanar’ın teybi çalarkenki görüntüleri bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 13:22
Yanar, üç gün tutuklu kalacak

Yanar, üç gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, zanlı Mehmet Ali Yanar’ın l7 Eylül 20I8 tarihinde Ercan Havaalanı yanında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde park halinde bulunan KK 027 plakalı Chevrolet Kalos marka salon aracın arka bagaj camını sert bir cisim ile kırıp hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde monteli vaziyette bulunan Navitech marka araç teybini sökerek sirkat ettiğini belirtti.Depreli, 06 Şubat 2019 tarihindc “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklu bulunan Mahmut HAVALAR'ın tasarrufunda bulunan cep telefonu bir polis ekibi tarafından incelendiğinde, cep telefonu içerisinde Mahmut HAVALAR tarafından kayıt edilen l7 Eylül 20I8 larihili video kaydında Zanlı Mehmet Ali YANAR'ın Ercan Havaalanı yanında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde toprak alan içerisinde park edili vaziyette bulunan Güzelyuma-sekin Engiz KAVAK 'a ait KK 027 plakalı Chevrolet Kalos marka salon araçtan Navitech marka teybini sökerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Depreli,  07 Şubat 20l9 tarihinde Zanlının Girne'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Depreli, zanlının sirkat etmiş olduğu Navitech marka araç teybi İkamet ettiği apartmanın avlusunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Depreli,  ayni gün zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itirafettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını söyleyen Depreli,  bölgede benzer birçok meçhul mesele olduğunu söyleyerek, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için zanlının üç gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
YanarTutuklu
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