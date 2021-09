Yamaç paraşütü ekibine plaket

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Umut Akçıl, Cemal Direkçi, Murat Mendeli ve Harun Karateke’den oluşan takım, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun desteği ile Haziran ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde ederken, Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası Alanya etabında ise 14 ülke arasında birincilik kürsüsüne çıktı.

Komisyon toplantı salonunda düzenlenen plaket töreninde, sporcuların yanında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon Uzman Klinik Psikoloğu Şahin Karasalih de hazır bulundu.

Müsteşar Amcaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri her türlü spor dalına yöneltmek adına birçok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Umut Akçıl’ın başkanı olduğu Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği ile de çok güzel etkinlikler düzenlendiğine işaret eden Amcaoğlu, derneğin bünyesinde bulunan yamaç paraşütü ekibinin Avrupa ve Dünya Kupası yarışmalarında gösterdiği başarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu, sporcularını kutlayarak, gençlere olanaklar yaratıldığı zaman her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalabilecekleri gibi, büyük başarılara da imza atabileceklerine en büyük örneğin KKTC Yamaç Paraşütü Milli Takımı olduğunu vurguladı.

Takım Kaptanı Akçıl ise, büyük özverilerle çalışmalarını sürdürdüklerini, bu tür şampiyonalara hazırlanıp başarı elde etmenin hiç de kolay olmadığını söyledi ve elde ettikleri başarıdan ve KKTC bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmaktan onur duyduklarını ekledi.