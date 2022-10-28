"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!

26.10.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “Yamaç Operasyonu” kapsamında ele geçirilen yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 2450 Euro ve 1450 TL nakit paralara ek olarak, yürütülen ileri soruşturmada zanlı Ö.A.(E-26)’nın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde
olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
26.10.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “Yamaç Operasyonu” kapsamında ele geçirilen yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 2450 Euro ve 1450 TL nakit paralara ek olarak, yürütülen ileri soruşturmada zanlı Ö.A.(E-26)’nın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde