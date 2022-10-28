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"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!

28 Ekim 2022 Cuma 11:31
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!

26.10.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen “Yamaç Operasyonu” kapsamında ele geçirilen yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 2450 Euro ve 1450 TL nakit paralara ek olarak, yürütülen ileri soruşturmada zanlı Ö.A.(E-26)’nın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde
olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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