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Yamaç operasyonu zanlıları mahkemede!

Girne’ye bağlı Doğanköy’de bir kilo ağırlığında “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucunun yanı sıra 300 gram daha hintkeneviri ve 70 gram kokain daha ele geçirildi.

28 Ekim 2022 Cuma 19:43
Yamaç operasyonu zanlıları mahkemede!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Doğanköy’de bir kilo ağırlığında “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucunun yanı sıra 300 gram daha hintkeneviri ve 70 gram kokain daha ele geçirildi.  Zanlılar Ömer Alpay ile Sait Kara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kader Artan, 26 Ekim 2022 tarihinde, zanlı 1 Ömer Alpay’ın ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve zanlının, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bulunan adresine gidildiğini söyledi. Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti. Zanlı 1 Ömer Alpay’ın bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan polis, makul güç kullanılarak alıkonulan zanlı üzerinde yapılan arama sonucu 1 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Zanlı  Sait Kara’nın da bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında gizlenmiş halde bulunan siyah çanta içerisinde, 30 adet vakkumlanmış poşette 1 kilo “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi. Artan, zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı. Artan bu süre zarfımda yürütülen ileri soruşturmada zanlı Ömer Alpay’ın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde daha bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi şubesine gönderildiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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