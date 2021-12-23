Yalınkaya: “Hem grevimize hem de halkın yanında olmaya devam”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yasal haklarını kullanarak başlattıkları eylem sürerken, halkın, özellikle pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini ifade etti.

Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, bu niyetle fedakârca bir karar alarak ve grevin de devam ettiğini ve edeceğini vurgulayarak, pazartesi itibarıyla tüm okulların, sağlık ocaklarının, askeri birliklerin ve vatandaşların evsel çöp atıklarını toplamaya, Lapta Belediyesi’nin zarara uğratılmaması adına ana irsaliye hatlarında oluşan patlakları tamir etmeye ve gençlerin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerinin bakımını yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Yalınkaya, bu konuda destek olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.

Süreç uzayacak olursa, halk adına hiçbir fedakarlığı göstermekten çekinmeyeceklerini de belirten Yalınkaya, isteyen belediyelerin destek verebileceğini ifade etti.