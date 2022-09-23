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Yalan beyanda bulunan taksici tutuklandı

Girne’de polise giderek siyahi bir müşteri tarafından boğazına bıçak dayandığını, 11 bin 500 lira parasının çalındığını söyleyen Eray Şanverdi’nin yalan söylediği ortaya çıktı.

23 Eylül 2022 Cuma 10:28
Yalan beyanda bulunan taksici tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de polise giderek siyahi bir müşteri tarafından boğazına bıçak dayandığını, 11 bin 500 lira parasının çalındığını söyleyen Eray Şanverdi’nin yalan söylediği ortaya çıktı. İfadesinde Çatalköy’e gece saatlerinde müşteri götürdüğünü, tenha ve karanlık bir alanda arka koltukta oturan siyasi şahsın bir anda boğazına bıçak dayadığını, taksinin hasılatı olan 11 bin 500 lirasını çaldığını öne süren zanlının yalan söylediği incelenen kamera görüntüleri sayesinde ortaya çıktı. İfadede geçen adresleri inceleyen polis, zanlının siyahi müşteri almadığını, olay yaşandığı saatlerde Çatalköy’de olmadığını belirledi. Polise yalan beyan verme ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındı.

Polis memuru, 21.09.2022 tarihinde, zanlının polise gelerek yapmış olduğu şikayette; aynı gün saat 04:15 sıralarında, kullanımındaki ticari araçta (taksi) yolcu olarak bulunan kimliği meçhul bir şahsın kendisini bıçakla tehdit ettikten sonra, araçta muhafaza edilen 11.500 TL nakit parayı çaldığı yönünde bir ifade verdiğini söyledi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlının gerçekte böyle bir suç işlenmemesine rağmen, polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı ve araçta bulunan işverenine ait söz konusu paranın kendisi tarafından çalındıktan sonra, bir casinoda kumar oynamak suretiyle harcadığının tespit edildiğini ifade etti. Polis,  soruşturmanın devam ettiğini,  incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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