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"Yakıt gemisi bir kaç gün içinde gelecek"

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:33
"Yakıt gemisi bir kaç gün içinde gelecek"

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek’te 3 günlük yakıt kaldığı ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi: Biz hükümet olduk olalı Kıb-Tek’te bir takım oyunlar oynanıyor. Biz bunlardan kurtulmak için Türkiye ile işbirliğine giderek bir protokol imzaladık. TPIC ile yaptığımız anlaşma ile yakıt ve navlun ücreti konusunu ortadan kaldırdık. Biz bir tek borsada yakıt fiyatı ne ise onu ödeyeceğiz. Bu ayki ilk gemide 30 kuruşun üzerinde bir tasarrufumuz olmuştur. Yakıt bitti konularıyla vatandaşımızı germeye gerek yok. Hiç bir yakıt sıkıntımız yoktur gemi bir kaç gün içerisinde geliyor. Bu söylemlere vatandaşlarımız da inanmasın. Biz gerekli düzenlemeleri yaptık.

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