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Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları başladı.

17 Ocak 2020 Cuma 16:31
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. 

Yüksek lisans ve doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1344 öğretim üyesi ile yürütülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada, 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2020-2021 öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 237 programda yüksek lisans ve doktora eğitimi verildiğini belirtti.

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KAMU PERSONELİNE % 20 İNDİRİM

Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen  Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen kamu personeline de %20 indirim uygulandığının altını çizdi.

Yüksek lisans ve doktora programlarına bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no’lu telefondan alabilirler.

(HUR/YIL)


 

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