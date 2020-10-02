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Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Daire Başkanlığı Kuruldu

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Yakın Doğu Üniversitesi’nde müzeler daire başkanlığı kuruldu.

02 Ekim 2020 Cuma 13:43
Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Daire Başkanlığı Kuruldu
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Yakın Doğu Üniversitesi’nde müzeler daire başkanlığı kuruldu.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, kültür ve sanat hayatına yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediklerini belirttiği  Müzeler Daire Başkanlığı bünyesindeki,  Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzelerine tüm halkı davet etti.

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(AK/ÖK)
 

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