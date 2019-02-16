Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 22. Dönem Güz Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 16 Şubat 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2018-2019 Güz dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileler katıldı.

Törende, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, dönem mezunu öğrencileri adına Sıla Taşkın, yabancı öğrenciler adına ise Omar Aldaher birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Kamil Dimililer, Derviş Paşa, Eyüp Kavalcı ve Güney Bensel tarafından müzik dinletisi yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Halk Dansları Topluluğu’nun törende yaptığı gösterileri de beğeniyle izlendi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Kamil Dimililer, Derviş Paşa, Eyüp Kavalcı, Güney Bensel’in müzik dinletisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi gerçekleştirildi. Gösterilerin ardından öğrecilere diplomaları verild. Tören geleneksel kep atma merasimi ile son buldu.

(FG)