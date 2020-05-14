Yakın Doğu Kolejı Burs Sıralama, Seviye Tespit Ve Giriş Sınavı 13 Haziran’da

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 : Yakın Doğu Koleji’nin, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı’nın 13 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Sınav sonucunda öğrencilere; Dr. Suat Günsel Bursu, Tam Eğitim Bursu, Yarım Eğitim Bursu, Çeyrek Eğitim Bursu ve kayıt hakkı verilecek.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgiye göre, sınav 13 Haziran 2020 Cumartesi günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası ile Gazimağusa’da yapılacak. İki oturumdan oluşacak sınavın birinci oturumunda; 30 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 10 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

Sınav konularının, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ilkokul müfredatının 10 Mart tarihine kadar olan bölümlerin tümünü kapsayacağı belirtildi. Geçmiş yıllara ait sınav sorularına ise nec.k12.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

SINAV SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYGUN YAPILACAK

Yakın Doğu Koleji Giriş Sınavı, kornavirüs (COVID-19) önemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrencilerinde uyulması gereken kurallara önem vererek sınava gelmeleri, eldiven ve maskelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KAYITLAR 12 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK



Sınav kayıtları, 12 Haziran 2020 tarihine kadar Lefkoşa için Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası Sekreterliği’nden, Gazimağusa için ise Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesindeki Near East Bank binasında bulunan Yakın Doğu Koleji standında yapılabilecek. Sınav kaydı için aday öğrencinin sınav kayıt ücreti 100 Türk Lirası ile bir adet fotoğrafı gerekiyor. Sınava, www.nec.k12.tr adresi üzerinden de online kayıt yapılabilecek.VELİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRMELER YAPILACAKYakın Doğu Koleji’nin eğitim sistemi, giriş sınavı, burs sistemi, vizyonu, aktiviteleri, sportif ve akademik başarıları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen aday öğrenci velileri, hafta içi 08.30-16.00 saatleri arasında kolej idaresinden veya (0392) 2236464 (5161 veya 5271) numaralı telefonlardan bilgi alabilecek veya söz konusu bilgilere nec.k12.tr internet adresinden ulaşabilecek.DR. SUAT GÜNSEL BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEKBurs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı kapsamında verilen Dr. Suat İ. Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kolej eğitimleri süresince herhangi bir eğitim harcı ödemeyecek ve yılda 9 ay boyunca 500 TL maaş alacak.(RÇ/HÖ)