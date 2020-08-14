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Yakın geçmişte Kıbrıs’ta yaşanan acıların anlatıldığı “Kayıpların Gölgesinde Belgeseli” bu akşam 20:30’da Kanal T’de

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in Yönetmenliğini üstlendiği, “Kayıpların Gölgesinde - Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı” belgeseli, 14 Ağustos Cuma günü 20:30’da Kanal T’de yayınlanıyor.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:40
Yakın geçmişte Kıbrıs’ta yaşanan acıların anlatıldığı “Kayıpların Gölgesinde Belgeseli” bu akşam 20:30’da Kanal T’de
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in Yönetmenliğini üstlendiği, “Kayıpların Gölgesinde - Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı” belgeseli, 14 Ağustos Cuma günü 20:30’da Kanal T’de yayınlanıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi, Kanal T ve Kişiler Arası İletişim Derneği işbirliğinde; GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in Yönetmenliğini üstlendiği, “Kayıpların Gölgesinde - Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı” belgeselinin ilk bölümü bu akşam 20:30’da Kanal T ekranlarında yayınlanıyor.

“Kayıpların Gölgesinde - Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı” belgeseli ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı ve belgeselin yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, bu belgeselin çekim aşamasından bahsederek, daha önce yine yönetmenliğini üstlendiği belgesellerin yapım aşamasında, çok sayıda acı çekmiş kişi ile karşılaştığını, onların acılarını paylaştığını ve bu acı dolu anların bir daha yaşanmaması için böyle bir projeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Özdemir açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“bu belgeselimizde, katliama tanıklık etmiş kişilerin yaşadığı olayları yansıttık. Kayıpların gölgesinde belgeselimizde; kayıpların eşyaları, onlardan geriye kalanlar ve yıllar sonra açılan toplu mezarlardan çıkrılan onlara ait eşyalara ve şehit yakınlarının acılara yer verdik. Bir belgesel çalışmasını yürütürken sadece tarihsel bilgilere yervemekle veya görselleri paylşamakla yetinmiyoruz. Sahaya dokunuyoruz. Yaşanan acıları anıları, şehit yakınlarının ellerinde bulunan ve onlar için çok özel olan şehitlerin emanetlerini de kayda alıp belgeselimize aktarıyoruz. Bu tür çalışmaları yürütürken hiçbir zaman kin ve nefret aşılamadan, bu olaylar unutulmaması için çalışıyor, bu tür acıların adamızda yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Yaşanan olaylar hiç de o kadar kolay unutulacak türden yaşanmışlıklar değil. Sadece şehitler hayatlarını kaybetmedi. Onlarla birlikte geride kalanların hayatları da gölgelendi. Belgeselimizi izlediğinizde göreceksiniz, 1974 yılında yaşanan bu toplu soykırım olayının ardından şehit yakınları için hayat durdu. Atlılar-Muratağa-Sandallar Köylerimize gittiğinizde göreceksiniz halen matem havası var o topraklarda. Yaşam onlar için yedi rengini kaybetti. 46 yıldır yas tutuyorlar. Onlar eğlenmeyi, gülmeyi, düğün yapmayı unuttular. Sabah şehitlerinin anıları ve acılarıyla uyanıp onlardan geride kalanlara sanki onlar yaşıyormuş gibi sarılarak yaşama tutunuyorlar. Belgeselleri hazırlarken tek amacımız bu yaşananların unutulmaması ve bir daha bu adada böyle acılar yaşanmaması için tedbir alınması.”

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir;  “Tüm konuları bir belgesele sıkıştırmak istemedik. Bu nedenle yönetmenliğini yaptığım Atlılar-Muratağa-Sandallarla ilgili iki farklı belgesel hazırladık. Gelinciğin Özyaşları isimli birinci belgeselimizi 2016 yılında BRT ve Girne Amerikan Ünivesitesi işbirlğinde hazırladık. Tüm yerel kanalların yanında TRT Belgesel’de de yayına girdi. Aynı zamanda bugün BRT2 HD’de de yayınlandı. İnternet ortamında da bulabileceğiniz bir çalışma. İlk belgeselde insanlarımızın gördüğü zulmü ve yaşadıkları tüm olayları en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Bu belgeselimizde bizlere yaşadıklarını anlatanların bir kısmı maalesef artık aramızda değil. İkinci belgeselimiz olan ve bugün 20.30’da Kanal T’de yayınlanacak olan "KAYIPLARIN GÖLGESİNDE"  isimli belgeselimizde ise, 2016 yılından sonra yapılan kazılarda toplu mezarlarda şehitlerin kalıntılarına ve eşyalarına ulaşıldı. Onları ve onlardan geriye kalanları yansıtmaya, şehit yakınların hissettiklerini aktarmaya çalıştık.

Bir eseri ortaya çıkarırken hiç kuşkusuzki ekip çalışmasına ve güçlerinizi birleştirmeye ihtiyaç duyarsınız.Girne Amerikan Üniversitesi, Kanal T ve Kişiler Arası İletişim Derneği işbirliğinde hazırladığımız ve yönetmenliğini yaptığım, "KAYIPLARIN GÖLGESİNDE" isimli belgeselimize ses veren, emeği ile katkı koyan başta danışmanlarımız, Prof. Dr. Ulvi Keser'e, Doç. Dr. Neriman Saygılı'ya, Kanal T'de Koordinatörlüğü üstlenen Mahmut Doğan'a, belgeselimize ses veren Burhan Canbaz'a, belgeselimizin ağıt fotmatına müziğini hazırlayan Umut Aşır'a, kamera ve kurguda yer alan Şahin Uyanık'a, Ulaşım ve fotoğraf çekimlerinde yer alan Emre Özeren'e, her türlü desteği bizlere sağlayan Ahmet Aşır'a, Aysel Soykara'ya, Hüseyin Güner Güler'e ve Hasan Ergeç'e teşekkür ediyorum.”

Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

 

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