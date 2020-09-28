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Yakın Doğu Üniversitesi’nin sprey projesine Avrupa’dan ödül...

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni tip korona virüs (COVID-19) ile mücadelede, virüsün yayılmasının önlenmesinde umut olabilecek koruyucu “Burun Spreyi” projesi çerçevesinde üzerinde çalışılan ürün Prag’da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020’de  “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
Yakın Doğu Üniversitesi’nin sprey projesine Avrupa’dan ödül...
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 Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni tip korona virüs (COVID-19) ile mücadelede, virüsün yayılmasının önlenmesinde umut olabilecek koruyucu “Burun Spreyi” projesi çerçevesinde üzerinde çalışılan ürün Prag’da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020’de  “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020 ödül töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve İtalyan MAGI Group ortaklığında başlatılan COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin insana ait hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirecek ve son aşamasına gelinen koruyucu “Burun Spreyi” projesi  “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülüne layık görüldü.

2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve pandemi nedeniyle bu yıl 300 katılımcısı ile hibrit olarak Vienna House Diplomat Hotel’de gerçekleşen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu koruyucu Burun Spreyi projesinin layık görüldüğü “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün”  ödülünü, proje ortaklarından İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli aldı.

İtalyan MAGI Grup temsilcisi Dr. Matteo Bertelli, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, tüm proje ortakları adına ödülü aldığını ve bundan büyük gurur duyduğunu belirtti.

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Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, proje ortağı oldukları korucuyu burun spreyinin “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülüne layık görülmesinin ülke ve üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi.

Biyoteknoloji alanında mevcut araştırma stratejilerini iyileştirmenin yollarını tartışmak için önde gelen araştırmacıları, klinisyenleri, endüstri profesyonellerini ve diğer ilgili uzmanları bir araya getiren uluslararası bir kongrede ödül almalarının proje ortağı olarak sevindirici olduğunu ifade eden Günsel, şöyle konuştu:

“Genetik, kök hücre, bitki ve hayvan biyoteknolojisi, nanobiyoteknoloji, biyoinformatik, doku mühendisliği, aşı geliştirme, çevre biyoteknolojisi gibi konularda bilimsel çalışmaların sunulduğu kongrede Yakın Doğu Üniversitesi ve proje ortaklarımızla birlikte yer almaktan gurur duyuyoruz. COVID-19’a karşı başlattığımız koruyucu Burun Spreyi projesinin uluslararası alanda ödüllendirilmesi koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan çalışmalarımızın doğruluğunun ve başarısının önemli bir göstergesidir. Çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen tüm proje ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Üniversitesi olarak hem bilimsel hem de akademik olarak insanlığa fayda sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 28.09.2020 17:43
Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu Üniversitesi
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