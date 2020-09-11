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Yakın Doğu Üniversitesi Covıd-19 Sonuçlarına Göre Gençlerde Korona Virüs Artıyor

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı tarafından korona virüsün yerel bulaşlarla ilgili yürütülen çalışmada, toplumda özellikle gençler arasında asemptomatik vakaların arttığı ortaya konuldu.

11 Eylül 2020 Cuma 17:29
Yakın Doğu Üniversitesi Covıd-19 Sonuçlarına Göre Gençlerde Korona Virüs Artıyor
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 Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı tarafından korona virüsün yerel bulaşlarla ilgili yürütülen çalışmada, toplumda özellikle gençler arasında asemptomatik vakaların arttığı ortaya konuldu.

13 Temmuz-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde alınan örnekler üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda yapılan  testlerde 52 pozitif vaka saptandı. Pozitif vakaların 37’si erkek (% 71), 15’i kadın (% 29), yaş ortalaması ise 31 olarak belirlendi. Bu sürede yapılan 11 bin 660 test sonucuna göre pozitiflik oranının binde 4 olduğu tespit edildi. Tespit edilen vakalar asemptomatik veya hafif hastalık belirtisi göstermesine rağmen bu kişilerin yüksek miktarda virüs taşıdığı ve bu nedenle de bulaş riskinin fazla olduğu kaydedildi.

1 Temmuz- 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye’den ülkeye hava ve deniz yolu ile giriş yapan kişilere yapılan testlerde ise 65 kişi pozitif saptandı. Pozitif vakaların 46’sı erkek (%70), 19’u kadın (%30) olarak belirlendi. Bu sürede yapılan 31 bin 523 test sonucuna göre pozitiflik oranının binde 2 olduğu tespit edildi.

VİRÜS GÖRÜLME YAŞ ORTALAMASI 31

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda yapılan testlerde COVID-19 pozitif vakaların yaş ortalamasının 31 olduğu belirtildi. koronavirüse yakalananlar arasında gençlerin oranının giderek arttığı ve bu oranın dikkat çekici olduğu kaydedildi. Gençlerin hastalığı hafife almaları, özellikle hiçbir belirti göstermeden seyredebilen hastalığa karşı maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının gerektiği vurgulandı.

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ASEMPTOMATİK YAYILMAYA DİKKAT

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarı uzmanları, korona virüsle enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, hastalığı taşıdığını fark etmeyen asemptomatik kişiler ya da hastalığı hafif atlatanlar tarafından virüsün toplumda hızla yayılma riskinin yüksek olduğunu kaydetti.

PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ: “BELİRTİSİZ VEYA HAFİF BELİRTİLERLE HASTALIĞI GEÇİRİP, BULAŞTIRICI OLABİLEN GENÇLER ARASINDA TEDBİR ŞART”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Laboratuvarında yoğun çalışmalar yürüttükleri ve yapılan test sonuçlarına göre korona virüse yakalananlar arasındaki gençlerin oranının giderek arttığını belirlediklerini söyledi.

Asemptomatik bulaşmanın oldukça kritik bir bulgu ve salgınla ilgili en önemli özelliklerden birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, özellikle asemptomatik olarak virüsü taşıyanların veya hafif şekilde atlatan kişilerin bulaştırma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Giderek gençler arasında artış gösteren, hastalığını bilmeyen, bulgusuz geçiren ve toplumda dolaşan vakaların olması çok muhtemel. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamak şart. Bulaşı önlemeye yönelik 3 önemli  tedbir olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene dikkat ederek bu süreci lehimize çevirebiliriz. Hem kendimiz için hem de toplum için özverili bir şekilde ortak sorumluluğu yerine getirmeliyiz” dedi.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 17:42
Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu Üniversitesi
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