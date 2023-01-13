Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam edecek

Yağmurlu hava etkili olmaya devam edecek. Yarından itibaren pazartesi gününe kadar yağış bekleniyor.

Bölge 14-20 Ocak tarihleri arasında, periyodun ilk yarısında alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile soğuk ve nemli havanın; ikinci yarısında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava yarın, pazar ve pazartesi günleri, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak, diğer günler ise parçalı bulutlu geçecek.

-Sıcaklık önce 13-16; ardından 17-20 derece

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece, ikinci yarısında ise 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.