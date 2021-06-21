Yağmurdan dolayı kayganlaşan yollara dikkat

Ülkede bugün öğle saatlerinde yer yer etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yollara dikkat çeken polis yavaş sürüş uyarısında bulundu.
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:00
Son Güncelleme: 21.06.2021 15:24
Ülkede bugün öğle saatlerinde yer yer etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yollara dikkat çeken polis yavaş sürüş uyarısında bulundu.
Ülkede bugün öğle saatlerinde yer yer etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı kayganlaşan yollara dikkat çeken polis yavaş sürüş uyarısında bulundu.