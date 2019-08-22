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Yağmur Suyu Drenaj Yapımı İhalesi sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  “Okullar Yolu Sokak kısmi ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak” ile “Kemal Şemiler Caddesi kısmi ve Mehmet Erden Sokak”’ta yağmur suyu drenaj yapımı ihalesinin sonuçlandırıldığını ve ilgili sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

Yağmur Suyu Drenaj Yapımı İhalesi sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  “Okullar Yolu Sokak kısmi ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak” ile “Kemal Şemiler Caddesi kısmi ve Mehmet Erden Sokak”’ta yağmur suyu drenaj yapımı ihalesinin sonuçlandırıldığını ve ilgili sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Yağmur Suyu Drenaj Yapımı İhalesi sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  “Okullar Yolu Sokak kısmi ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak” ile “Kemal Şemiler Caddesi kısmi ve Mehmet Erden Sokak”’ta yağmur suyu drenaj yapımı ihalesinin sonuçlandırıldığını ve ilgili sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre iki farklı ihaleyi kazanan Tarmac Asfalt Beton İnşaat Limited ve Sütçüoğlu Limited ile sözleşmelere LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve şirketlerin yetkilileri imza attı. İhale kapsamında çalışmalar 14 Eylül tarihinde tamamlanacak. 

Üst yapı yatırımı olarak “Kızılay Sokak Kısmi Kaldırım İşleri” için de Sütçüoğlu Limited ile imzalanan sözleşme kapsamındaki  çalışmalara ise 26 Ağustos tarihinde başlanacak. 

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HARMANCI:“KIŞ AYLARI ÖNCESİ ALTYAPI YATIRIMLARIMIZI YAPIYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Sütçüoğlu Limited ile imzalanan ilk ihale ile şehit çocuğu arsalarında kış aylarında oluşan yağmur suyu sorununun ortadan kalkacağını kaydetti.

Harmancı, Tarmac Limited ile imzalanan ikinci ihale ile ise okullar yolu olarak bilinen yolda özellikle kış aylarında yaşanan su taşkınları sorununun bitirmek amacıyla bir hat döşeneceğini ve bunu Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki drenaj hattına bağlayarak bu sorunun ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirtti.
 
“ASAL ŞUBE YANINDAKİ KALDIRIM EKSİKLİĞİ GİDERİLİYOR”

LTB Başkanı Harmancı,Sütçüoğlu Limited ile imzalanan ihale kapsamında  Asal Şube yanında bulunan kaldırım eksikliğinin de  giderileceğini söyledi. 

Son Güncelleme: 22.08.2019 12:40
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Suyu Drenaj YapımıLtb
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