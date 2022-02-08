banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suat Günsel neye tahammül edemedi!
Suat Günsel neye tahammül edemedi!
4 yıl sonra Meclis’te yeni dönem
4 yıl sonra Meclis’te yeni...
Sucuoğlu saat 14.00’te istifasını sunuyor
Sucuoğlu istifasını sunuyor
Yeni dönem milletvekilleri ant içiyor
Yeni dönem milletvekilleri ant içiyor
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
banner405

Yağmur geliyor! Şemsiyelernizi yanınızdan ayırmayın

08 Şubat 2022 Salı 09:47
Yağmur geliyor! Şemsiyelernizi yanınızdan ayırmayın

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. 

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Hava; perşembe, cuma ve cumartesi günleri açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18, çarşamba ve perşembe günlerinde ise 11-14 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, salı ve çarşamba günleri Güney ve Batı, perşembe günü ise Kuzey ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suat Günsel neye tahammül edemedi!
Suat Günsel neye tahammül edemedi!
Kovid-19’dan bugün 5 kişi vefat etti; 432 pozitif vakaya rastlandı
Kovid-19’dan bugün 5 kişi vefat etti; 432 pozitif vakaya rastlandı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Nava’nın demecini “yanlı ve son derece talihsiz” olarak niteledi
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Nava’nın demecini “yanlı ve son derece talihsiz” olarak niteledi
Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği önerisini yineledi
Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği önerisini yineledi
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: “Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez”
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: “Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez”
İnsan Hakları Derneği, partilerin yasalara uygun davranmasını istedi
İnsan Hakları Derneği, partilerin yasalara uygun davranmasını istedi
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Sucuoğlu: “Nisap sorunu yaşamayacak. Aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız”
Sucuoğlu: “Nisap sorunu yaşamayacak. Aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız”
Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu göreve başlayana kadar mevcut hükümetin görevde kalmasını istedi
Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu göreve başlayana kadar mevcut hükümetin görevde kalmasını istedi
Özkıraç: “Bir buçuk günlük yakıt kaldı; firmaya parası ödenmezse ülke karanlığa bürünecek”
Özkıraç: “Bir buçuk günlük yakıt kaldı; firmaya parası ödenmezse ülke karanlığa bürünecek”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim