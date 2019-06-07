Yağmur geliyor...

METEOROLOJİ DAİRESİ YARINDAN İTİBAREN ÜÇ GÜN HAFİF SAĞANAK YAĞMUR BEKLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazartesi gününe kadar yer yer hafif sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Buna göre hava pazartesi güne kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, salı günden cuma güne kadar ise parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.