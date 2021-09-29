Yağmur geliyor…

YARIN YER YER KISA SÜRELİ, CUMA GÜNÜ İSE YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli, cuma günü ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül-6 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Hava, diğer günlerde genellikle açık ve az bulutlu olacak.En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.