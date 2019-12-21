Yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi, pazartesinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.
Dairenin 22-27 Aralık dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, hava önce yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli; daha sonra da alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı önceleri 19-22 derece dolaylarındayken yağışla birlikte 3 derece düşerek 16-19 derecede seyredecek.
Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli esecek.