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Yağmur geliyor!

Yağmur geliyor!

21 Aralık 2019 Cumartesi 21:22
Yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi, pazartesinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Dairenin 22-27 Aralık dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, hava önce yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli; daha sonra da alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

 Yarın hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek.

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Yeni haftanın ilk günü olan pazartesinden itibaren sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlar başlayacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri 19-22 derece dolaylarındayken yağışla birlikte 3 derece düşerek 16-19 derecede seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı  yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli esecek.

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