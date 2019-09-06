Yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi, yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını ,öğleden sonra yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 7– 13 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Buna göre, yarın az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak. 13 Eylül Cuma güne kadar hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde 30-33 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.