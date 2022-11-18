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Yağmur bekleniyor

18 Kasım 2022 Cuma 17:45
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, salı gününden itibaren yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, 19 - 25 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini kaydedildi.

Bu çerçevede,  hava yarın, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu; Salı gününden Cuma gününe kadar ise sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 18:34
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