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Yağmur bekleniyor!
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Yağmur bekleniyor!

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:28
Yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava diğer günlerde, genellikle açık az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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