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Yağmur bekleniyor

07 Mart 2022 Pazartesi 16:00
Yağmur bekleniyor

YARIN VE ÇARŞAMBA SOĞUK VE NEMLİ
SICAKLIK 16-19 DERECEDEN 12-15’E DÜŞECEK
Yağışlı hava yarından itibaren cumartesiye kadar etkili olacak; sıcaklık da düşecek.

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Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Yarın hava parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba ve Perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve cumartesi de parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Pazar gününün parçalı ve az bulutlu; pazartesinin de parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı yarın ve Çarşamba iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC, diğer günlerde ise 12 - 15 ºC dolaylarında olacak.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba ve cuma günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esmesi bekleniyor. 

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Son Güncelleme: 07.03.2022 16:27
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