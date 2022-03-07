Yağmur bekleniyor

YARIN VE ÇARŞAMBA SOĞUK VE NEMLİ
SICAKLIK 16-19 DERECEDEN 12-15’E DÜŞECEK
Yağışlı hava yarından itibaren cumartesiye kadar etkili olacak; sıcaklık da düşecek.
Yarın hava parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba ve Perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve cumartesi de parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Pazar gününün parçalı ve az bulutlu; pazartesinin de parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı yarın ve Çarşamba iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC, diğer günlerde ise 12 - 15 ºC dolaylarında olacak.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba ve cuma günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 07.03.2022 16:27