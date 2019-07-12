Yağmur bekleniyor

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 34-37; SAHİLLERDE İSE 30-33 DERECE

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın ve pazartesi günü yer yer yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre, periyod süresince KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli ikinci yarısı ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 34-37; sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar da genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

