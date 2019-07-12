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Yağmur bekleniyor

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 34-37; SAHİLLERDE İSE 30-33 DERECE

Yağmur bekleniyor

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 34-37; SAHİLLERDE İSE 30-33 DERECE

12 Temmuz 2019 Cuma 11:44
Yağmur bekleniyor

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 34-37; SAHİLLERDE İSE 30-33 DERECE

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın ve pazartesi günü yer yer yağmurlu olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre, periyod süresince KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli ikinci yarısı ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Rapora göre yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu; pazar günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; çarşamba parçalı bulutlu; perşembe parçalı ve az bulutlu ve cuma da açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 34-37; sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar da genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
 

Son Güncelleme: 12.07.2019 14:51
Anahtar Kelimeler:
KktcHavaDurumu
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