banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Geçişlerde yeni düzenleme
Geçişlerde yeni düzenleme
Casino İşletmecileri Birliği'nden Kurucu Cumhurbaşkanı'na vefa
CİB'den Denktaş'a vefa
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler başladı
Bütçe Meclis'te görüşülüyor
İpin ucu kaçıyor!..
İpin ucu kaçıyor!..
banner404

Yağışlı hava devam edecek

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:45
Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın perşembe gününe kadar süreceğini bildirdi.

banner341
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 23 - 29 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava perşembe gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, pazar günü parçalı bulutlu ve pazartesi günü parçalı ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 22.11.2021 17:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dakikalarca ters yönde yol aldı
Dakikalarca ters yönde yol aldı
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı
Özel gereksinimli çocuklara çevre eğitimi verildi
Özel gereksinimli çocuklara çevre eğitimi verildi
Kadın örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yürüyüş yapıyor
Kadın örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yürüyüş yapıyor
Tatar,  Kömür’ü kabul etti
Tatar,  Kömür’ü kabul etti
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Özersay'ın Meclis'teki konuşması
Özersay'ın Meclis'teki konuşması
Fikri Toros Meclis'te konuştu
Fikri Toros Meclis'te konuştu
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın tedbirlerini hatırlattı
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın tedbirlerini hatırlattı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim