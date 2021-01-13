Yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:53
Ülkeyi bugün etkisi altına alan yağışlı havanın hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Anahtar Kelimeler:Meteoroloji DairesiYagmurFırtına
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