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Yağışlı hava yarından sonra bölgeyi terk edecek

16 Ocak 2023 Pazartesi 20:17
Yağışlı hava yarından sonra bölgeyi terk edecek

Yağışlı havanın yarından sonra etkisini kaybedeceği açıklandı.

Meteoroloji Dairesi’nin 17 - 23 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yağışlı havanın yarın itibarıyla bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Buna göre, çarşambadan hafta başına kadar hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Bölge, periyodun ilk günü alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleriyle soğuk ve nemli hava, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji saat 21.00'e kadar şiddetli yağış uyarısı yapmış ve tedbirli olunmasını istemişti. 

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Son Güncelleme: 16.01.2023 20:21
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