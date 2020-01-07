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Yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor

07 Ocak 2020 Salı 17:36
Yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor

ASLANKÖY-PAŞAKÖY YOLU KAPANDI

AKDOĞAN, TÜRKMENKÖY VE DÖRTYOL’DA GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde Lefke bölgesindeki su taşkınlarının ardından, akşam saatlerinde de Mesarya bölgesinde taşkınlar ve yol kapanmaları görülüyor.

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Aslanköy-Paşaköy arasındaki yol, bölgede bulunan derenin taşması sonucu sular altında kaldığından, can güvenliği gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı ulaşımın Vadili-İnönü-Akdoğan güzergahından sağlandığını bildirdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Öte yandan Akdoğan, Türkmenköy ve Dörtyol bölgelerinde sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını bildiren polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesini istedi.

Son Güncelleme: 07.01.2020 20:52
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