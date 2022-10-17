YAĞIŞLI HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Dairesi, bölgede bugün 18.00'e kadar yağışların yer yer etkili, gök gürültülü ve zaman zaman kuvvetli olabileceğine dikkat çekti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlı havanın 24 Ekim’e kadar bölgede etkili olacağını belirterek, periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığının 25-28 derece olaylarında olacağını kaydetti.

Buran, rüzgarın Perşembe gününe kadar Güney ve Doğu yönünden orta, zaman zaman şiddetli olarak eseceğini, diğer günlerde ise Kuzey ve Batıdan orta kuvvette eseceğini söyledi.