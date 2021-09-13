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Yağışlı hava geliyor

Sonbaharı yağmurla karşılayacağız..

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:15
Yağışlı hava geliyor

Yurdumuz 14-20 Eylül tarihleri arasında, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 – 31 derece, diğer günlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Son Güncelleme: 13.09.2021 15:53
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