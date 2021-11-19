Yağışlı hava devam edecek

SICAKLIK 17-19 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDEEK

Yağışlı hava, hafta sonu ve önümüzdeki pazartesi de devam edecek. Yağmurlu günlerde hava sıcaklığı 17-19 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa'da uzun zamandan sonra bugün yağmur yağdı. Öğle saatlerinde başlayan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Kasım dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, bölge alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın ve Pazar günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Pazartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin parçalı bulutlu; Cumanın ise parçalı az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yağmurlu günlerde sıcaklık 17-19 derece dolaylarında seyredecek; sonraki günlerde ise 3 derecelik artışla 20-22 dereceye yükselecek.

Rüzgar, kuzey ve doğudan orta, zaman zaman kuvvetli, yağışlı günlerde ise yer yer fırtınamsı esecek.

Meteoroloji Dairesi, bugün yaptığı açıklamada, pazar gece yarısına kadar devam etmesi öngörülen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden tedbirli olunmasını istemişti.