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Yağışlı hava devam edecek

Yağışlı hava devam edecek

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Yağışlı hava devam edecek

SICAKLIK 18-21 DERECE...

Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede Salı gününe kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi ve Pazar parçalı çok bulutlu

sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve sonraki 3 gün ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, önümüzdeki birkaç günde kuzey ve doğu yönlerden; sonraki günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 16:16
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