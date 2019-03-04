Yağışlı hava devam edecek

KKTC’de yarın ve Perşembe günü yağmur bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağmurlu hava yerini nispeten sıcak havaya bırakacak.



Meteoroloji Dairesi’nin 5 - 11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve perşembe günü yağmur bekleniyor. Diğer günler, genellikle açık, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.



Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 ºC, diğer günlerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

