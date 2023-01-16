banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar etkili olacak
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar...
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere...
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem!
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
banner404

Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar etkili olacak

Buran: “Sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmalı”

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:35
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar etkili olacak

Buran: “Sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmalı”

“Yağışlı hava yarından sonra bölgeyi terk edecek ama 24-25 Ocak’tan itibaren yeni bir yağış sistemi bölgede etkili olacak”

 “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor”

“Aralık ayı meteorolojik tahminlerin dışında kaldı. Yağışlı hava bölgeye ulaşamadı. 1941’den bu yana en sıcak ikinci Aralık ayını yaşadık…”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını kaydederek, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmasını istedi.

Buran, yağışlı havanın yarından sonra bölgeyi terk edeceğini; havanın 24 Ocak’a kadar genellikle parçalı az bulutlu geçeceğini; 24-25 Ocak’tan itibaren yeni bir yağış sisteminin bölgede etkili olacağını söyledi.

Aralık ayının meteorolojik tahminlerin dışında kaldığını, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını belirten Buran,  “1941’den bu yana en sıcak ikinci Aralık ayını yaşadık” dedi.

11 Ocak’tan bu yana etkili olan yağışlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulan Buran, “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Buran, yarın da devam edecek yağışların etkili olmasını beklemediklerini ifade etti.

-“Yarından itibaren hava sıcaklığı 17-20 santigrat dolaylarında olacak…”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ocak ayı yağış normalinin KKTC genelinde 74,9 kilogram olduğunu, ilk 16 gününde bu miktarın yakalandığını, ay sonuna kadar yağışların normalleri geçeceğini belirtti.

Buran, yarından itibaren hava sıcaklığının 17-20 santigrat dolaylarında olacağını, rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyledi.

-“Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor”

Şubat ayında mevsim normalleri civarında ve üzerinde, mart ayında normalleri civarında ve altında, nisan ayında ise normalleri üzerinde yağış beklendiğini kaydeden Buran,  “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Sonbahardaki yağışları da değerlendiren Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,  yağışların ekimde normalinin yüzde 78 üzerine çıktığını, kasımdaysa normalinin yüzde 17 altında kaldığını belirtti.

-“Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…”

“Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…” diyen Buran, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Buran, aralık ayında ortalama sıcaklığın mevsim normallerinin 2.1 derece üzerinde seyrettiğini de ifade ederek, “1941’den bu yana en sıcak ikinci aralık ayını yaşadık” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem!
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem!
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Araçlar suya gömüldü, bazı iş yerlerini su bastı
Araçlar suya gömüldü, bazı iş yerlerini su bastı
Dağyolunu Kullanacak Sürücüler Dikkat!
Dağyolunu Kullanacak Sürücüler Dikkat!
Dikkat! Dağyolunda Sis Var
Dikkat! Dağyolunda Sis Var
Özürleri kabahatinden büyük…
Özürleri kabahatinden büyük…
Asgari ücret kesinleşti
Asgari ücret kesinleşti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim