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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi’nin dün 8.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış miktarlarını açıkladı..

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:45
Yağış miktarları

Ülkede dün geceden bu yana en çok yağışı, metrekareye 10-12 kilogram ile Çamlıbel, Kalkanlı, Karaoğlanoğlu, Lefke, Kozanköy, Esentepe ve Yeşilırmak aldı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 8.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış miktarları şöyle:
“Çamlıbel 12; Kalkanlı, Karaoğlanoğlu, Lefke, Kozanköy ve Esentepe 11; Yeşilırmak 10; Alsancak, Girne, Guzelyurt, Akdoğan, Zaferburnu ve Tatlısu 8; Gemikonağı, Beylerbeyi, Bostancı, Doğancı, Gaziveren Selvilitepe ve Sipahi 7; Boğaz, Türkeli, Alevkaya, Lefkoşa ve Taşkent 6; Koruçam, Yenierenköy ve Akıncılar 5; Vadili, DÜÇ, YDÜ, Beyarmudu, Dipkarpaz, Gazimağusa ve Kırıkkale 4; Balıkesir, Ercan ve Taşpınar 3 kilogram, diğer bölgeler ise 3 kg.”

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Son Güncelleme: 10.01.2022 11:57
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