banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner404

Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 13:30
Yağış miktarları

Yenierenköy’de dün metrekareye 8 kilo yağış düştü. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün sabah 8.00 ile bu sabah 8.00 saatleri arasında Boğaz ve Çamlıbel’de metrekareye 7 kilo; Sipahi’de metrekareye 6 kilo; Akdeniz ve Koruçam’da metrekareye 5 kilo; Yeşilirmak, Selvilitepe, Dipkarpaz, Kaleburnu ve Kozanköy’de metrekareye 4 kilo; Esentepe, Alevkaya, Lefke, Yakin Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Taşpınar ve Türkeli’de metrekareye 3 kilo yağmur düştüğü tespit edildi.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 22.12.2021 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon Euro ilave katkı
Avrupa Komisyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon Euro ilave katkı
Tatar çifti Doruk Vakfı’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Karanlık Yılları” fotoğraf sergisi ve konferansına katıldı
Tatar çifti Doruk Vakfı’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Karanlık Yılları” fotoğraf sergisi ve konferansına katıldı
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi
Tatar: “Bize düşen, şehitlerimize vefa borcumuz olan bağımsız KKTC’nın ilelebet yaşatılmasıdır”
Tatar: “Bize düşen, şehitlerimize vefa borcumuz olan bağımsız KKTC’nın ilelebet yaşatılmasıdır”
Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa ve Lefke devlet hastanelerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa ve Lefke devlet hastanelerini ziyaret etti
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Atan: "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlensin"
Atan: "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlensin"
El-sen Genel Başkanı Özkıraç hükümete çağrı yaptı
El-sen Genel Başkanı Özkıraç hükümete çağrı yaptı
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı
Sera, barınak, düşük ve brucella zararları ödendi
Sera, barınak, düşük ve brucella zararları ödendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim