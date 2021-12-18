Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, Yeşilırmak bölgesinde metrekareye 51 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Son Güncelleme: 18.12.2021 15:45
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı..
Meteoroloji Dairesi, Yeşilırmak bölgesinde metrekareye 51 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: