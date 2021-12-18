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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı..

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:50
Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, Yeşilırmak bölgesinde metrekareye 51 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi. 
Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 

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“Yeşilırmak 51  Kg/M², Koruçam, Çamlıbel 35  Kg/M², Akdeniz 32  Kg/M², Selvilitepe 28  Kg/M², Kalkanlı 23 Kg/M², Karaoğlanoğlu, Tatlısu 22 Kg/M², Güzelyurt, Kozanköy 21 Kg/M², Girne 20 Kg/M², Zümrütköy 16 Kg/M², Boğaz 15 Kg/M², diğer yörelerde ise 0,2 İle 14  Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”

 

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Son Güncelleme: 18.12.2021 15:45
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