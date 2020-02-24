banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113841
ALTIN
333.449
DOLAR
6.1482
STERLİN
7.9289
EURO
6.6523
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı.

Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:40
Yağış miktarları
banner337

Daire açıklamasına göre dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Dörtyol’da 24, Gazimağusa’da 18, Çayönü’nde 17, Salamis, Geçitkale, Girne ve Yeşilırmak’ta 12, Beyarmudu’nda 11, Sandallar’da 10 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerde 1 ile 9 kg/m2 arası yağış kaydedildi.

banner317

 

banner335
Son Güncelleme: 24.02.2020 13:26
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yağış MiktarlarıKktc En çok Yağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te DAÜ ve koronavirüs konuşuldu
Meclis’te DAÜ ve koronavirüs konuşuldu
1 haftada 71 trafik kazası!
1 haftada 71 trafik kazası!
Halk Dansları Federasyonu’nun 7. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü
Halk Dansları Federasyonu’nun 7. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Pet Scan sorununa çözüm bekliyor...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Pet Scan sorununa çözüm bekliyor...
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Muhaceret Dairesi randevu sistemine geçiyor
Muhaceret Dairesi randevu sistemine geçiyor
900 Bin TL sahibine teslim edildi
900 Bin TL sahibine teslim edildi
Odun kesen şahıs iş kazasında yaralandı
Odun kesen şahıs iş kazasında yaralandı
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
“Halk adamıyım...”
“Halk adamıyım...”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim