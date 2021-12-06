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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı..

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:00
Yağış miktarları

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 30 kg ile Çayönü’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede ölçülen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

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“Çayönü 30 kg/m², Yeşilırmak 25 kg/m², Taşpınar 15 kg/m², Lefke, Gazimağusa 14 kg/m², Gemikonağı, Pile, Zümrütköy  13 kg/m², Beyarmudu, Güzelyurt 12 kg/m², Akdoğan, Doğancı, Kalkanlı      11 kg/m², Gaziveren 10 kg/m²”

Diğer yörelere ise 1 ile 9 kg/m² arası yağış düştü.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 13:21
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