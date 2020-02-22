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Yağış miktarları

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Girne ve Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.

Yağış miktarları

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Girne ve Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Yağış miktarları
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Girne ve Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Girne, Karaoğlanoğlu 18 kg/m², Mehmetçik, Mağusa 16 kg/m², Akdoğan   15 kg/m², Tatlısu  12  kg/m², Salamis, Çamlıbel, Beyarmudu 11 kg/m², Kalkanlı, Ziyamet 10 kg/m², Lefkoşa, Türkeli 9 kg/m², Lefke,  Geçitkale, Devlet Üretme Çiftliği, Koruçam  8 kg/m², Alsancak, Alayköy 7 kg/m², Alevkaya, Ercan, Dipkarpaz, Güzelyurt, Kırıkkale  6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 22.02.2020 15:19
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