Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi verilerine göre dün sabah 08.00 ila bugün sabah 08.00 arasında en fazla yağış metrekareye 76 kg ile Kantara’ya düştü.

Alayköy ve Esentepe’de metrekareye 47 kg, Alsancak’ta 45 kg, Zaferburnu’nda 24 kg, Dipkarpaz’da 23 kg, Tatlısu’da 22 kg, YDÜ’de 17 kg, Kaleburnu ile Karaoğlanoğlu’da 16 kg, Geçitkale ile Sipahi’de 15 kg, Kalkanlı’da 12 kg yağış gerçekleşti.

Diğer bölgelere metrekareye 0.1 kg ila 11kg arası yağış gerçekleştiği kaydedildi.

KKTC'de yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.