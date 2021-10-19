banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376

Yağış miktarları

Gazimağusa’da dün metrekareye 8 kilogram yağış düştü.

19 Ekim 2021 Salı 12:45
Yağış miktarları

banner341
Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye Gazimağusa’da 8 Zafer Burnu’nda ise 1 kilogram yağış düşerken, yağış alan diğer bölgeler ise 1 kilogramdan az yağış aldı.

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 12:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: “GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlâl edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir”
Dışişleri Bakanlığı: “GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlâl edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir”
Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyükelçi Başçeri’ye Saküder onur ödülleri takdim edildi
Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyükelçi Başçeri’ye Saküder onur ödülleri takdim edildi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Evren: “Muhtarlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahip”
Evren: “Muhtarlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahip”
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor
Zaroğlu, Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası için Meclise nisap desteğinin olduğunu açıkladı
Zaroğlu, Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası için Meclise nisap desteğinin olduğunu açıkladı
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim