Gazimağusa’da dün metrekareye 8 kilogram yağış düştü.
Yağış miktarları
Gazimağusa’da dün metrekareye 8 kilogram yağış düştü.
19 Ekim 2021 Salı 12:45
Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye Gazimağusa’da 8 Zafer Burnu’nda ise 1 kilogram yağış düşerken, yağış alan diğer bölgeler ise 1 kilogramdan az yağış aldı.
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