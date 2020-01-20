Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı.
Yağış miktarları…
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı.
20 Ocak 2020 Pazartesi 11:33
Daireden yapılan açıklamaya göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Zafer Burnu’nda 11, Güzelyurt’ta 4, Boğaz, Dipkarpaz, Ercan, Esentepe, Selvilitepe, Lefkoşa, Pile ve Gönendere’de 3 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerde 0,1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.
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