Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 39 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Beylerbeyi’ni metrekareye 23 kg ile Kantara, 20 kg ile Dipkarpaz ve 11 kg ile İskele takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise 11 kg/m²’nin altında yağış tespit edildi.