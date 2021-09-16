Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 39 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.
Yağmur yağan diğer yerlerde ise 11 kg/m²’nin altında yağış tespit edildi.
Son Güncelleme: 16.09.2021 12:19
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar kadarki yağış miktarlarını açıkladı..
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 39 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.
Yağmur yağan diğer yerlerde ise 11 kg/m²’nin altında yağış tespit edildi.