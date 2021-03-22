Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın 4 kilogram olarak Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beylerbeyi’nde 4, Alevkaya ve Esentepe’de 3, Kozanköy, Boğaz, Geçitkale, Girne ve Zafer Burnu’nda 2, Akdeniz, Çamlıbel, Dipkarpaz, Serdarlı, Çayırova, Mehmetçik ve Sipahi’de ise 1 kilogram yağış düştü.



