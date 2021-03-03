Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 46 kilogramla Yenierenköy ve 41 kilogramla Sipahi’nin aldığını kaydetti.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle, Ziyamet 26 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 19 kg/m², Taşkent 17 kg/m², Selvilitepe 13 kg/m², Doğancı, Kozanköy, Mehmetçik 12 kg/m², Çayırova, Akıncılar, Çamlıbel 11 kg/m², Dipkarpaz 10 kg/m², Akadoğan, Vadili 9 kg/m², Gaziveren 8 kg/m², Bostancı 7 kg/m², YakınDoğu Üniversitesi, Lefkoşa, Zümrütköy, Beyarmudu 6 kg/m².



