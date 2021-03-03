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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün ve bugün en çok yağış alan bölgeleri açıkladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 12:00
Yağış miktarları
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Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 46 kilogramla Yenierenköy ve 41 kilogramla Sipahi’nin aldığını kaydetti. 
Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle, Ziyamet 26 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 19 kg/m², Taşkent 17 kg/m², Selvilitepe 13 kg/m², Doğancı, Kozanköy, Mehmetçik 12 kg/m², Çayırova, Akıncılar, Çamlıbel 11 kg/m², Dipkarpaz 10 kg/m², Akadoğan, Vadili 9 kg/m², Gaziveren 8 kg/m², Bostancı 7 kg/m², YakınDoğu Üniversitesi, Lefkoşa,  Zümrütköy, Beyarmudu 6 kg/m². 

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Yağış alan diğer yörelerimizde ise 0,2 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi. 
 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 13:14
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yağış Miktarları
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